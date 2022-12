Die neue Technik der sogenannten photonenzählenden Computertomografie (PCD CT) erlaubt einen besseren Nachweis von Lungenschäden nach Covid-19. Den Beweis dafür hat eine Studie von Wiener Fachleuten erbracht, die vor kurzem in der Fachzeitschrift "Radiology" erschienen ist. Bei jedem zweiten untersuchten Long-Covid-Patienten zusätzlich wurden damit vor allem Zeichen einer Lungenfibrose nachgewiesen.

"Die Technik könnte den Weg zu einer schnelleren Therapie und besseren Behandlungsergebnissen bei der wachsenden Zahl von Personen mit Covid-bedingten Lungenschäden ebnen", schrieb das wissenschaftliche Journal der Gesellschaft der Radiologen Nordamerikas in einer Aussendung. In der Untersuchung wurden die herkömmliche Computertomografie-Technik mit dem in den vergangenen zehn Jahren entwickelten photonenzählenden Verfahren bei Patienten mit Long Covid verglichen.

Die Fachleute untersuchten 20 Long-Covid-Patienten im Durchschnittsalter von 54 Jahren. Alle zeigten anhaltend Symptome wie Abgeschlagenheit und schnelle Ermüdbarkeit bzw. Husten und Atemnot. Die Teilnehmer an der Studie wurden zunächst mit der herkömmlichen Computertomografie auf Lungenschädigungen untersucht, danach auch mit der photonenzählenden Computertomografie.

Krankhafte Veränderungen der Lunge

Schon mit dem älteren Verfahren wurden bei 15 von 20 der Untersuchten (75 Prozent) krankhafte Veränderungen der Lunge nachgewiesen. Rund zehn Prozent des Lungengewebes waren davon betroffen. "In unserer Studie auf Lungenschädigungen bei Post-Covid-Patienten mit Symptomen konnten wir subtile Lungenveränderungen bei zehn von 20 Patienten mit der photonenzählenden Computertomografie entdecken, die mit der konventionellen Computertomografie nicht sichtbar waren", schilderte Heidinger die Resultate. Die bildgebende Technik wies vor allem auf fibrotische Prozesse bei den Betroffenen hin. Es war offenbar zu Vernarbungen in der Lunge gekommen.

Die Teilnehmer an der Studie wurden im Mittel 101 Tage nach dem ersten positiven SARS-CoV-2-PCR-Test untersucht. Die CT-Scans fanden in etwa im Abstand von einer halben Stunde statt. Ein Viertel der Probanden war wegen Covid-19 auf einer Intensivstation gelegen, vier von ihnen hatten künstlich beatmet werden müssen. 16 litten drei Monate nach der akuten Erkrankung noch immer an Atemnot, 15 an Abgeschlagenheit und ein Viertel an andauernden Hustenanfällen.

Video: Wenn Corona nicht aufhört - Leben mit Long Covid