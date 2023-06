1. Egal, wohin die Reise geht, was sollte man aus medizinischer Sicht vorbereiten?

ANTWORT: Nicht nur die passenden Reisedokumente müssen mit in den Urlaub, sondern man sollte auch medizinisch vorsorgen. Welche Art der Vorbereitung man braucht, hängt davon ab, wie man reist. Denn es macht einen Unterschied, ob man einen Urlaub am Meer plant, in dem man sich zwei Wochen quasi nicht vom Fleck bewegt, oder ob man mit Rucksack das entlegene Landesinnere erkundet. "Da können die Empfehlungen für das gleiche Land komplett verschieden sein. Deswegen ist es wichtig, sich vorab zu informieren", sagt Andrea Grisold, Leiterin des Bereichs Klinische Mikrobiologie, Krankenhaushygiene und Impfungen an der Med Uni Graz. Sechs bis acht Wochen vor einer längeren Reise sollte man den Hausarzt oder eine Impfstelle aufsuchen, um abzuklären, welche Impfungen notwendig sind und welche Impfungen eventuell aufgefrischt gehören. Denn manche Impfungen müssen in mehreren Dosen verabreicht werden, zwischen der jeweiligen Gabe muss aber eine gewisse Zeitspanne liegen. Aus diesem Grund braucht es diese Vorlaufzeit.

2. Welche Impfungen sollten immer "up to date" sein?

ANTWORT: Es gibt einige Basisimpfungen, bei welchen der Impfschutz immer aufrecht sein sollte. Zu diesen zählen Diphtherie, Tetanus, Polio und Keuchhusten. Hinzu kommen die Impfungen gegen Hepatitis A und B sowie FSME. Für die beliebtesten Urlaubsländer der Österreicherinnen und Österreicher, also Italien, Kroatien, Spanien oder Griechenland, braucht es laut Grisold keine zusätzlichen Impfungen. Sie plädiert aber: "Oft isst man in diesen Urlaubsländern Muscheln und Meeresfrüchte, da ist es sehr wichtig, dass der Hepatitis-A-Schutz aufrecht ist."

3. Wieso ist die Hepatitis-A-Impfung notwendig?

ANTWORT: Hepatitis A ist eine Entzündung der Leber, die durch Viren verursacht wird und durch die sich Haut und Augen gelb färben können (Gelbsucht). "Man bekommt diese über verunreinigte Lebensmittel wie Eis, Schalentiere oder Meeresfrüchte", erklärt Grisold. "Es gibt zwar keinen chronischen Verlauf, aber je älter die Patienten sind, umso schwerer krank werden sie." Für die Grundimmunisierung sind zwei Impfungen im Abstand von sechs Monaten notwendig.

4. Gelbsucht ist nicht gleich Gelbfieber. Wann ist eine Gelbfieber-Impfung notwendig?

ANTWORT: Bei Gelbfieber handelt es sich um eine Viruserkrankung, die von Mücken übertragen wird. Sie kann etwa zu schweren Leberschäden führen. "Es gibt den sogenannten Gelbfieber-Gürtel. Das heißt, in Zentralafrika bzw. Südamerika sollte man diese Impfung haben", sagt Grisold. "Wenn man innerhalb dieses Gürtels verschiedene Länder bereist, ist diese Impfung verpflichtend."

5. Was sollte in meiner Reiseapotheke enthalten sein?

ANTWORT: Sonnenschutz sollte auf keinen Fall fehlen, ebenso Mittel gegen Mückenstiche. Auch Schmerzmittel, von denen man weiß, dass man sie gut verträgt, sollten eingepackt werden. Bei Medikamenten, die man täglich benötigt, sollte man durchrechnen, ob man während der Tage in der Ferne damit auskommt, und gegebenenfalls rechtzeitig die notwendige Menge besorgen. Außerdem: Pflaster, Mullbinden, Desinfektionsmittel, Wundsalbe.