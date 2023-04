Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kann sich vorstellen, dass die Antibabypille - wie bald in Italien - auch in Österreich bald kostenlos erhältlich sein könnte. Derzeit laufe zu dieser Frage eine Studie, sagte er am Mittwoch nach dem Ministerrat. Die Ergebnisse würden spätestens im Herbst vorliegen. Offene Fragen zur Gratisverhütung auf diese Weise beträfen vor allem die Kosten und wie man diese konkret implementiert.

In Italien können Frauen aller Altersgruppen künftig die Antibabypille als Verhütungsmittel kostenlos erhalten. Das hat ein Ausschuss der italienischen Arzneimittelagentur Aifa beschloss. So soll die Verhütungspille in die Liste der kostenlos verfügbaren Medikamente aufgenommen werden. "Ja, ich kann mir das vorstellen", meinte Österreichs Gesundheitsminister Rauch auf Nachfrage nach der Regierungssitzung. Allerdings müssten "die Rahmenbedingungen passen".