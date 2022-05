Die Subvarianten von Omikron, BA.4 und BA.5, wurden nun auch in Österreich nachgewiesen - und zwar in Wien, in der Steiermark und in Salzburg. In Südafrika sorgen diese Varianten für eine weitere Welle.

Südafrika erlebt gerade eine weitere Welle in dieser Pandemie. Befeuert wird diese von den Omikron-Varianten BA.4 und BA.5. Diese wurden nun auch - in geringer Zahl - in Österreich detektiert. In Südafrika beginnen aktuell die kühleren Jahreszeiten. Kann man die Situation im Land am Kap als Blaupause für den österreichischen Herbst nutzen?