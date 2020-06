Wird es ansteckender?Virologe Andreas Bergthaler: Wie Mutationen das Coronavirus verändern

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Coronavirus mutiert - aber was bedeutet das? © (c) creativeneko - stock.adobe.com

Herr Bergthaler, Sie analysieren die Genome der Coronaviren in Österreich – warum?

Andreas Bergthaler: Wir verfolgen damit zwei Ziele: Wir versuchen einerseits zu verstehen, wie sich das Virus verändert, welche Mutationen es gibt und welche Folgen diese haben – das ist mit Blick auf die Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen sehr relevant. Andererseits erlauben uns diese Mutationen auch einen Blick in die Vergangenheit: Wo kommt das Virus her? Wir können genetische Stammbäume bauen, die zurück nach Wuhan im Dezember letzten Jahres gehen. Wir versuchen zu verstehen, wie sich das Virus über die Zeit verändert – und dazu werden weltweit Unmengen an Daten generiert. Zurzeit haben wir weltweit schon 40.000 sequenzierte Virusgenome vorliegen, in Österreich sind es 600. So haben wir ein ganz gutes Bild davon, welche Arten des Coronavirus in Österreich zirkulieren.