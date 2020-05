Facebook

Wird uns Ihr Medikament retten, Herr Penninger? © Sazel/ IMBA

„Dieses Virus ist wirklich genial“: Österreichs wohl renommiertester Wissenschaftler Josef Penninger ist nach Monaten in Österreich nun wieder zurück in Kanada, wo er das Life Sciences Institute der University of British Columbia in Vancouver leitet – in dieser Spezialfolge des Podcasts „Corona Update“ ist er uns via Zoom zugeschaltet.

Schon vor 15 Jahren entschlüsselte er einen Mechanismus, der nun eine zentrale Rolle in der Bekämpfung des neuen Coronavirus spielen könnte. Der Wirkstoff, der auf dieser Basis entwickelt wurde, wird nun als Hoffnungsträger gegen Covid-19 getestet. Im Gespräch erklärt der gebürtige Oberösterreicher warum ihn diese Entdeckung so nah wie noch nie an den Nobelpreis bringt, warum es mit der Impfung länger dauern wird, als Politiker behaupten und warum es da draußen noch viele Viren gibt, die uns ähnlich gefährlich werden könnten.

>>> Hören Sie das Gespräch hier.