Ritt über die Streif Adrenalin-Kick: Das Hormon, das uns unbesiegbar macht

Adrenalin-Kick: Das Hormon, das uns unbesiegbar macht © APA/GEORG HOCHMUTH

Unsere Vorfahren in der Steinzeit hatten zwar noch keine Mobiltelefone, aber trotzdem keine ruhige Minute. Damals lauerten überall Gefahren und die waren um einiges brenzliger als ein Anruf vom Chef in der Freizeit. Wer nur einen Moment unachtsam war, konnte sich im Angesicht eines Raubtieres wiederfinden. Wollte man überleben, musste man in Bruchteilen einer Sekunde bereit sein: für Kampf oder Flucht. Nur so hatte man eine Chance gegen den Säbelzahntiger.