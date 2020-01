Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Winterspeck muss nicht sein © freshidea - Fotolia

Ein prüfender Griff an den Bauch und die Erkenntnis: Ja, die Feiertage haben Spuren hinterlassen. Doch was hilft, wenn sich der Körper nach den Festgelagen schwer belastet anfühlt? Und setzt der Mensch im Winter tatsächlich Winterspeck an? Das haben wir die Ernährungsexpertinnen Sonja Lackner und Sandra Holasek von der Med Uni Graz gefragt.