Bernd Marl, Coach © Juergen Fuchs

Die Frage. Wie wärme ich mich vor dem Skifahren richtig auf? Ist es sinnvoll, vorher Übungen zu machen, oder reicht es, wenn ich mich locker einfahre?

Coach Marl antwortet. Leider wird dem Aufwärmen beim Skifahren viel zu wenig Beachtung geschenkt: Stattdessen geht es gleich direkt zum Skilift und anschließend auf die Piste.

Vor allem in der heutigen Zeit, wo im Alltag oft sehr wenig Bewegung gemacht wird, ist die Muskulatur bei vielen geschwächt und verspannt. Daher ist es jedenfalls empfehlenswert, Muskeln und Gelenke auf das Skifahren vorzubereiten. Dazu eignen sich besonders Übungen, die die Rumpfmuskulatur aktivieren und auch Mobilisierungsübungen bereiten den Körper auf die ungewohnte Belastung vor.

Ramona Siebenhofer mit Coach Bernd Marl Foto © KK

Eine Übung, die auch Ski-Profis vor dem Start machen, wäre zum Beispiel, dass Sie sich in den Halbkniestand begeben (siehe Foto), die Hände nach vorne strecken, die Handflächen ineinander drücken und den Oberkörper zur Seite drehen. Sie können das hintere Bein dabei auch am Boden ablegen. Durch das Ineinanderdrücken der Hände wird eine leichte Spannung in der Bauchmuskulatur spürbar.

Dadurch wird die Rumpfmuskulatur voraktiviert und durch die Drehung zur Seite wird gleichzeitig die Brustwirbelsäule mobilisiert. Pro Seite sollten Sie den Oberkörper etwa zehn Mal rotieren, dann die Seite wechseln. Solche Übungen vor dem Skifahren durchzuführen, dauert nicht lange, kann aber viel bewirken.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Regeneration nach dem Skifahren. Das kann so aussehen: Fahren auf dem Ergometer, Ausrollen mit einer Faszienrolle, eine Massage, der Gang in die Sauna, kalt-warme Wechselduschen, ausreichend Schlaf sowie eine ausgewogene Ernährung vor und nach dem Sport.

Zur Person Bernd Marl ist Sportwissenschaftler und Trainer: www.trainingmitverstand.com