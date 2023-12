Wenn das Wörtchen „Droge“ fällt, denkt man an Heroin oder Kokain, vielleicht auch an einen Joint. Aber Dinge wie eine Tasse Kaffee oder ein Weihnachtskeks sind nicht die ersten Dinge, an die man denken würde.

Aber auch unsere Alltagsdrogen Koffein und Zucker sowie Alkohol können unseren Körper negativ beeinflussen. Wie, das erklärt der Toxikologe Carsten Schleh in dieser Episode von „Ist das gesund?“ im Gespräch mit Gesundheitsredakteurin Martina Marx.