In Familien mit Schulkindern, spätestens aber mit Teenagern, ist es eine immerwährende Diskussion: Die Frage, wie lang das Kind am Handy oder Tablett verbringen kann. Doch auch kleine Kinder haben vielfach schon ein Handy in der Hand – weil sie es bei uns Erwachsenen sehen können. Doch welche Auswirkungen haben Handy und Co. auf die Entwicklung von Kindern? Und wie können Eltern der ewigen Frage nach noch fünf Minuten begegnen?

Das sind Themen, die Gesundheitsredakteurin Martina Marx mit Werner Sauseng, er ist Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde in dieser Episode von „Ist das gesund?“ bespricht.