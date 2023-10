Die RSV-Saison steht vor der Tür: Das respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV, ist unter Eltern und Kinderärzten gleichermaßen gefürchtet. Rund 55.000 Kinder erkranken jede Saison in Österreich daran - 1.100 von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden, manche auf der Intensivstation. Doch heuer gibt es gute Nachrichten: Erstmals stehen Impfstoffe und auch ein neuer Antikörper zur Verfügung.

Doch für wen ist RSV überhaupt gefährlich? Wie gut schützen die neuen Impfstoffe und für wen sind sie empfohlen? Und was können Eltern sonst noch tun, um ihr Kind vor einer schweren Infektion zu schützen? All diese Fragen beantworten wir in der neuen Folge von "Ist das gesund?".