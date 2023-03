Die Frage

In unserem Freundeskreis kommt derzeit häufig eine Diskussion darüber auf, was Sex eigentlich zu gutem Sex macht. Wir sind uns dabei sehr uneinig. Daher die Frage: Was ist eigentlich guter Sex? Gibt es Kriterien, an denen man solchen festmachen kann?

Die Antwort von Nicole Siller

Die Frage nach dem „guten Sex“ beschäftigt viele Menschen, man wünscht vielleicht sogar so etwas wie einen Leitfaden. Für viele ist „guter Sex“ nach wie vor ein „von selbst spontan stattfindendes Ereignis mit Penetration und Orgasmen“. Ja, das ist schön, aber nicht alles. Der reine Geschlechtsverkehr ist für sehr viele Frauen nicht wirklich ausreichend lustvoll und befriedigend. Und nein, Frauen kommen nicht schwieriger zu Orgasmen, sondern nur anders.

Ich beobachte seit Jahren, dass Sexualität immer öfter mit Leistung und hohen Erwartungen verknüpft wird. Geht es wirklich hauptsächlich um bestimmte Stellungen und Praktiken oder Fetische? Das bezweifle ich, denn in einer meiner Umfragen zum Thema „Was ist guter Sex?“ mit mehreren hundert Menschen wünschten sich die meisten (egal welchen Geschlechts) deutlich öfter Nähe, Vertrauen, Hingabe, Intensität und Berührung. Viel weniger gefragt war die Häufigkeit von Sex oder Orgasmen, Stellungen und Inszenierungen.

Am liebsten genießen wir also „guten Sex“, wenn wir persönlich begehrt sind, wenn wir uns gesehen und gespürt fühlen. Wenn wir miteinander genießend erkunden und erleben, wo uns die aktuelle erregende Stimmung hinbringt, wenn beide einander wirklich lustvoll genießen, befriedigen wollen und zeigen können, was im Augenblick wichtig ist.

Impulse für Sie selbst

Was alles brauchen Sie, um gut und entspannt in Flirtlaune und in ihrem Körper anzukommen?

Was wünschen Sie sich in Augenblicken der Annäherung wirklich? Zärtlichkeit, Küsse, ein tiefer Blick? Ausreichend Zeit oder leidenschaftliches Tempo? Überraschung oder Sicherheit?

Wie können Sie sich selbst gut mit allen Sinnen wahrnehmen und zeigen, was Sie wirklich erregt?

Wie teilen Sie sich gerne mit? Braucht es Worte, Blicke, Gesten, Berührungen?

Impulse für das Miteinander: