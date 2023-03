Die Frage

Früher konnte ich mit meinem Partner über alles reden. Wir diskutierten über Politik, lachten über Zwischenfälle und sprachen stundenlang über Wünsche und Träume. Jetzt führen wir nur noch Small Talk – wie werden daraus wieder „echte“ Gespräche?

Die Antwort von Nicole Siller

Immer wieder kann es passieren – beispielsweise durch zu viel Druck, Sorgen, Familie, Stress und Alltag – dass verbindende, wohltuende und wirklich persönliche Gespräche als Paar nicht mehr von selbst stattfinden. Oft wird nur noch besprochen, wer welche Aufgaben im Haushalt, mit den Kindern oder der Freizeitgestaltung übernimmt. Hinzu kommt, dass kaum ein Paar immer einer Meinung ist. Durch Streitereien oder Missverständnisse kann die Gesprächsbasis ebenfalls verloren gehen – vor allem dann, wenn man aus „Vorsicht“ in eine Vermeidungshaltung geht. Viele Menschen interpretieren die Verhaltensweisen des anderen, ohne nachzufragen und glauben, das ist die „Wahrheit“. All das kann entfremden und Nähe verhindern.



Gute Gespräche, in denen das Gefühl von ehrlichem Interesse und Verständnis entstehen kann, sind ein wichtiger Schlüssel zu Nähe, Freude und einer rundum wohltuenden Beziehung. Hier ein paar Tipps, wie es gelingen kann, wieder gute, persönliche Gespräche miteinander zu führen:



Der passende Zeitpunkt. Statt zwischen Tür und Angel lieber einen ruhigen Moment abwarten, beziehungsweise bewusst entstehen lassen.



Planen. Eine gute Gelegenheit für Gespräche schaffen und sich überlegen: Wann könnte das sein? Beim Spaziergang zu zweit? Am Wochenende nach dem Sport? Bei einem Glas Wein, wenn abends Ruhe eingekehrt ist? Und darüber nachdenken: Wann ist es früher gelungen, richtig gute Gespräche miteinander zu führen?



Ausbrechen. Verlassen Sie den Alltag, also das gewohnte Sofa oder den Stammwirt. Laden Sie zu einem „Date“, denn in freundlicher, unüblicher Umgebung, kommt es leichter zu frischen Gedanken, Sie erleben gemeinsam etwas anderes.



Themen. Überlegen Sie sich, was Sie ansprechen möchten, was Sie an Ihrem Partner interessiert. Erzählen Sie auch von Wünschen und Sehnsüchten. Lassen Sie Alltagsthemen bewusst aus.



Ungestörte Zeit. Hören Sie einander wirklich zu und fragen Sie auch nach. Sehen Sie einander im Gespräch bewusst an, legen Sie die Smartphones wirklich weg.



Leitfaden. Hilfreiche Fragen können sein: „Wie geht es Dir wirklich?“ „Was kann ich für Dich tun?“ „Was an uns vermisst Du am meisten?“ „Was können wir beide tun, damit wir wieder mehr gute Zeit miteinander haben?“