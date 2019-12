Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reinhard Nowak beschreibt sich selbst als schüchternes Kind. Was ihm aber damals schon getaugt hat: Lacher zu ernten © (c) Antonia Renner

Ich wurde in München geboren, meine Eltern haben bei BMW gearbeitet. Was mir als Erstes in den Sinn kommt, sind viele kleine Wohnungen. Zurück in Wien haben wir zuerst bei meiner Oma im 2. Bezirk in der Malzgasse gewohnt: Zimmer, Küche, Kabinett – und das zu viert! Später im 14. Bezirk war es auch nicht besser: 69 Quadratmeter Wohn-, Schlaf- und Esszimmer.