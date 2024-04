Vier Jahrzehnte war der „Godfather“, der Pate aller heimischen Sommeliers im vermeintlich besten Restaurant Österreichs Herrscher des Weinkellers. In diesem Jahr war die Steirereck-Legende Adi Schmid Teil der Jury des wichtigsten Weinwettbewerbs des Landes, der Weinkost der Kleinen Zeitung. „Tolle Tropfen durften wir hier verkosten. Weine von internationalem Format. Vor allem die ausgesprochen hohe Qualität der Sauvignon Blancs hat mich überrascht. So etwas bekommt man, wenn überhaupt, nur an der Loire“, sprudelte es aus einem sichtlich begeisterten Weinexperten heraus.