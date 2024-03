Auf die Suche nach der besten Gesichtscreme für trockene Haut hat sich die Stiftung Warentest gemacht. Mehr als 20 Frauen zwischen Anfang 20 und Anfang 70 testeten sich für das deutsche Institut durch 14 Pflegeprodukte, fünf davon sind zertifizierte Naturkosmetika.

Das Ergebnis: Bei Gesichtspflege kommt es nicht auf den Preis an, teuer heißt nicht unbedingt gut. So erreicht eine Creme des Discounters Lidl (Cien reichhaltige Tagespflege) Platz drei, während ein Produkt der Edelmarke Lancôme mit dem Ergebnis „befriedigend“ das Schlusslicht des Tests bildet. Das Luxus-Produkt kostet dabei über 30 Mal mehr.

Die Lidl-Creme erzielt dagegen wie zehn andere Produkte das Ergebnis „gut“. Der Testsieg geht an Neutrogena („Hydro Boost Aqua Creme“). Sie ist die Einzige, die in puncto Feuchtigkeitsanreicherung „sehr gut“ abschnitt. Punkt­abzug gab es für ein Produkt, das den umwelt­kritischen Inhalts­stoff D5 enthielt. Zwei vergleichsweise teure Cremes sind zudem beim Blick auf die Verpackung „mangelhaft“: die sei überdimensioniert und täusche mehr Inhalt vor, als sie tatsächlich enthalte, so die Warentester.