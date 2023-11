Vollautomaten

Vollautomaten erfordern eine höhere Anfangsinvestition (durchschnittlich etwa 700 Euro). Während für Wenigtrinker mit einem Konsum von 3.000 Tassen - bezogen auf eine angenommene Lebensdauer der Maschine von acht Jahren - der Preis pro Tasse bei 39 Cent liegt, sinken bei häufigem Gebrauch die Kosten pro Tasse deutlich. Für Vieltrinker, die in dem Zeitraum etwa 20.000 Tassen trinken, fällt der Analyse zufolge der Preis pro Tasse auf 19 Cent.

Filterkaffee und French Press

Die klassischen Methoden der Kaffeezubereitung, wie Filterkaffee und French Press, erweisen sich als besonders kosteneffizient. Die Anschaffungskosten für diese Geräte sind vergleichsweise niedrig. Zusammen mit dem Einsatz herkömmlichen Röstkaffeepulvers ergibt sich für Vieltrinker unterm Strich eine Summe von 9 Cent pro Tasse.

Kapsel- und Pads-Maschinen

Kapselmaschinen bieten zwar Bequemlichkeit, sind aber in der Langzeitbetrachtung teurer. Bei 20.000 Tassen Kaffee kostet die Tasse etwa 33 Cent. Die Kapsel macht dabei mit 31 Cent den allergrößten Kostenanteil aus. Eine Alternative bieten nachfüllbare Kapseln, die den Preis pro Tasse auf das Niveau einer French Press senken können, so die Berechnungen der Tester. Das gelte auch für Mehrweg-Pads in Pad-Geräten.

Und die Energie- und Wasserkosten?

Die Energiekosten pro Tasse fielen bei allen Zubereitungsarten mit einem Cent oder weniger kaum ins Gewicht. Auch die Kosten für Wasser sind minimal. Die Hauptkostenfaktoren sind demnach das Gerät selbst und das Kaffeepulver bzw. die -bohnen.