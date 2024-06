Er ist die Nummer 21. Schauspieler Philipp Hochmair (50) spielt heuer nach seinem Einspringer für den erkrankten Tobias Moretti 2018 im Sommer die Titelrolle im „Jedermann“. Das sorgt auch wegen der überraschenden Absetzung von Burg-Star Michael Maertens und dem gesamten Team von 2023 für Aufsehen. „Vorstadtweib“ und TV-Star Hochmair gilt schon jetzt als einer der populärsten und publicity-trächtigsten „Jedermann“-Darsteller.

Hugo von Hofmannsthals „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“, uraufgeführt 1920, ist in Salzburg seit jeher ein Renner und ausverkauft. Am Montag startete die Leseprobe für die 13 ausverkauften Festspiel-Vorführungen. Premiere ist am 20. Juli. Die Schweizer Schauspielerin Deleila Piasko (33) übernimmt in einer legendären Liste an Miminnen die Rolle der Buhlschaft. Sie ist die 38. Darstellerin in der Rolle mit dem kleinsten Text und der größten Aufmerksamkeit.

„Erste Probe, erstes Kennenlernen, ich bin tief gerührt. Außer Atem“, zeigt sich Hochmair auf Instagram enthusiastisch. Und weiter: „Ein schäumendes Meer voller Eindrücke, neue Ideen. Ich bin voller Vorfreude und Wissbegier. Neue Gesichter, es ist viel los. Ich freu mich“, lässt der 50-Jährige weiter ausrichten. Das Ensemble in der Inszenierung unter der Regie von Robert Carsen ist prominent: Kristof Van Boven wird in der Rolle des Mammon zu sehen sein, Dominik Dos-Reis in der des Todes, Regine Zimmermann in der des Glaubens, Christoph Luser wird den Teufel und Jedermanns guten Gesell spielen.