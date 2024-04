Die Entertainer Joko und Klaas haben zur Belohnung für ihren Show-Sieg am Dienstagabend freie Hand, das ProSieben-Programm an diesem Sonntag 24 Stunden lang nach Lust und Laune umzugestalten. Der Privatsender betonte, das sei ein „einmaliger Preis“ in dieser „Joko & Klaas gegen ProSieben“-Jubiläumsstaffel. Normalerweise winken bei einem Sieg 15 Minuten Sendezeit.

Der Programmtag beginnt am 21. April um Mitternacht direkt im Anschluss an die Samstagabendshow „The Masked Singer“ und „Die ProSieben-Aftershow“. Der Joko-und-Klaas-Tag endet um 23.59 Uhr. „Für die Planung und Gestaltung des 24 Stunden Programmtags von und mit Joko & Klaas sind ausschließlich die Programmdirektoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich.“

Joko und Klaas treten regelmäßig bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gegen ihren Arbeitgeber an. Gewinnen die zwei die Show am Dienstagabend, können sie gewöhnlich am Tag danach 15 Minuten live im Fernsehen zur besten Sendezeit machen, was sie wollen. Was dann auf dem Programm steht, erfährt das TV-Publikum erst live, wenn die Aktion beginnt.