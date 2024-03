Sie tritt damit in die Fußstapfen von Ulrike Folkerts, Matthias Brandt oder Anna Schudt: Am Sonntagabend wurde die Schauspielerin Adele Neuhauser beim 20. Deutschen FernsehKrimi-Festival in Wiesbaden mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Seit 2011 verkörpert sie im Wiener „Tatort“ an der Seite von Harald Krassnitzer die Ermittlerin Bibi Fellner. Resch, schlagfertig und mit einem Faible für Außenseiterinnen und Außenseiter. „Es freut mich, dass ich mit dieser eigenwilligen Kommissarin Bibi Fellner die Herzen so vieler Menschen erreiche! Aus dieser Vielzahl von großartigen Ermittlern im deutschsprachigen Raum mit dem Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals ausgezeichnet zu werden, ist schon besonders!“ Das Publikum feierte die 65-Jährige mit stehenden Ovationen. Und Neuhauser, die dem deutschsprachigen Fernsehen so viele originäre, widerborstige und komische Frauenfiguren schenkte, zeigte sich sichtlich bewegt und stolz.

Überraschungsgast Krassnitzer, der im „Tatort“ Moritz Eisner verkörpert, ehrte mit einer persönlichen Laudatio ihr großes, schauspielerisches Können: „In dem Augenblick, in dem man mit ihr in einem Raum ist, geht es nur noch um eines: um Wahrhaftigkeit, um den Augenblick und die Unmittelbarkeit einer Situation.“

Feines Gespür für die richtigen Töne

„Adele Neuhauser als Bibi biedert sich bei niemandem an, sie wirft sich auch dem Publikum nicht an den Hals. Gerade darum fliegen ihr die Herzen zu, weil sie uns nie etwas vorgaukelt, obwohl sie natürlich auch eine begnadete Gauklerin, eine Erzkomödiantin, ein Harlekin ist. Sie steht vor einer Fernsehkamera und macht sich und ihre Figuren durchscheinend, legt spielerisch ihre Mittel und ihre Motive frei. Bibi und Adele sind nicht identisch, doch jeder von uns spürt die Gemeinsamkeiten der beiden, den herzlichen Humor, die Aufrichtigkeit, die sympathische Unfähigkeit zum faulen Kompromiss, das feine Gespür für die richtigen Töne und Gesten“, hieß es u. a. in der Jury-Begründung.

Adele Neuhauser erklärte in ihrer Dankesrede: „Ich bin überwältigt – und glücklich. Ich wurde letzte Woche gefragt, was bedeutet Ihnen dieser Ehrenpreis? Ich muss ehrlich sagen, ich wusste noch nicht, was er mir bedeutet. Jetzt weiß ich es!“

Seit 2019 wird der Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals vom Kulturamt Wiesbaden vergeben, bisherige Preisträgerinnen und Preisträger sind Ulrike Folkerts, Matthias Brandt, Barbara Auer, Eoin Moore, Anna Schudt und Alexander Held. Die Preisverleihung des Festivals findet am 22. März statt.