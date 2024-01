Ach, diese Geschichte schon wieder: alternder Mann, einsam, verwitwet, nur der Hund an seiner Seite, dann die Begegnung mit einer jüngeren Frau, in diesem Fall sind es gleich zwei Frauen. Klingt nach Last-Crisis-Literatur, nach Sabbern und Sehnen, nach Pein und Peinlichkeit. Und dann noch dieser ungelenke Titel: „Seit er sein Leben mit einem Tier teilt“. Aber, ach! Alles anders, nichts peinlich, denn am (Schreib-)Werk ist Bodo Kirchhoff, und wenn er über Abstoßung und Anziehung schreibt, weht noch immer ein frischer Wind durch die Landschaft - kein abgestandener Mief.



Natürlich geht es um die Last der Liebe, wie so oft bei Kirchhoff, und auch das Eingangszitat, Michelangelo zugeschrieben, weist den Weg: „Was ist dies Amor, das durch die Augen ins Herz dringt und dort auf kleinem Raum zu wachsen scheint? Und sich anschickt, alles zu überschwemmen?“

. . . plötzlich ist es vorbei mit der Ruhe

Alles spielt sich am Gardasee ab; dort, wo auch Kirchhoff selbst ein Haus besitzt und wo auch andere Romane von ihm spielen. Louis Arthur Schongauer lebt zurückgezogen in seiner Villa. Früher hat er in Hollywoodfilmen mitgespielt, immer den Nazi-Deutschen, immer Nebenrollen. Schongauers Frau ist gestorben vor fünf Jahren, nur Ascha, ein rumänischer Straßenköter, ist noch an seiner Seite. Doch plötzlich ist es vorbei mit der Ruhe. Frida, eine junge Reisebloggerin, strandet mit ihrem Wohnmobil vor seinem Haus, und am nächsten Tag ist auch noch eine Journalistin aus Deutschland angesagt, die über den vergessenen Kleindarsteller schreiben will - warum auch immer.

Hochpoetisch und bittersüß

Aus diesem gefährlichen Stoff hat Bodo Kirchhoff eine hochpoetische, bittersüße, nie peinliche Ménage à trois destilliert. Kirchhoff ist ein begnadeter Stilist, ein Mann des Wortes der alten Schule, aber dennoch nicht aus der Zeit gefallen. Nie ist diese Geschichte abgeschmackt, nie pickig. Lustvoll ja, lüstern nein. Es geht um Hoffnungen, Verfehlungen, falsche Abzweigungen - aller Beteiligten. Das ist die glänzende Prosa eines älteren Herren - keine Altherrenprosa. Der Unterschied ist gewaltig!