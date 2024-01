Seit den frühen 1970er Jahren ist er ein scharfer Beobachter und engagierter „Umrührer“ der Kulturszene in der Steiermark. Jetzt erscheint bei der Steirischen Kulturinitiative, deren langjähriger Geschäftsführer er war, eine Dokumentation über sein Wirken. Herbert Nichols-Schweiger will sich auch in Zukunft dort zu Wort melden, „wo es notwendig ist“.