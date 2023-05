TINA

Tina Turner erklärt sich und ihre Befreiungsschläge. Der beste Film über die am Mittwoch verstorbene Musik-Legende ist das Biopic „Tina“ von 2021. Dan Lindsay und T. J. Martin zeichnen ihren Weg von der frühen Queen des R&B bis zur Erfüllung ihres Traums, „als erste schwarze Sängerin die Stadien wie die Rolling Stones“ zu füllen. Höhepunkte der Doku: die Szenen, in denen die Rockröhre mit reibeisenscharfer Stimme auf die Rückeroberung ihrer Selbstbestimmtheit zurückblickt. Mehr zu diesem Film lesen Sie in dieser ausführlichen Kritik.

Auf Sky, Prime, Apple TV

THE LAST KING - DIE SCHLACHT DER KÖNIGE

Packendes Historienabenteuer aus Norwegen: Im Jahr 1206 herrscht Bürgerkrieg zwischen Birkebeinern und Baglern. Der König der Ersteren wird vergiftet. Kurz vor seinem Tod verrät er, dass er einen Sohn hat. „The Last King – Schlacht der Könige“ ist ein eiskaltes Vergnügen.

20.15 Uhr, 3sat

SCHWEINSKOPF AL DENTE

Deftige Kost aus Bayern fürs Wochenende: Im dritten Eberhofer-Krimi nach dem Bestseller von Rita Falk ermittelt Sebastian Bezzel als Provinzpolizist nicht nur im Kaff Niederkaltenkirchen, sondern auch am Gardasee. Für Unruhe sorgt Gregor Bloéb.

20.15 Uhr, BR

CRAZY RICH

Großer Spaß mit der asiatischstämmigen Diaspora: Jon M. Chus Romantikkomödie feiert das Verrückte, Reiche und Liebenswerte.

20.15 Uhr, ATV

IM NETZ DER CAMORRA

Es ist vielleicht die beste fiktive Produktion von ServusTV bislang: Antonia Moretti glänzt in der zweiteiligen Mafiaoper von Andreas Prochaska an der Seite ihres Vaters Tobias Moretti und Ursina Lardi. Blicke könnten töten – düsterer Trip in die Südtiroler Welt der Camorra.

20.15 Uhr, ServusTV

Mehr zum Thema Mit Tobias und Antonia Moretti Mafiaoper "Im Netz der Camorra": Großes Kino, größere Gesten Mit Tobias und Antonia Moretti Tobias über Antonia Moretti „Ich habe gedacht: Woher kann die das?“ Tobias über Antonia Moretti

STARS UNTER PALMEN

Heute werden in Cannes die Palmen verliehen: Tiziana Arico und Christian Konrad blicken auf die Höhepunkte des Festivals zurück.

23.30 Uhr, ORF 2