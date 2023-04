Gemeinsam mit „Family & Friends“ in die nächste Show: Bis zu 793.000 Zuschauer/innen waren am 31. März live um 20.15 Uhr in ORF 1 dabei, als alle sieben verbleibenden „Dancing Stars“-Paare, die gemeinsam mit ihren Liebsten für besondere Momente in Österreichs glamourösestem Ballroom gesorgt haben, in die nächste Show eingezogen sind, die nach Ostern auf dem ORF-Programm steht.

Durchschnittlich verfolgten 688.000 Zuschauer/innen bei einem Marktanteil von 27 Prozent die äußerst emotionale Show, bei den Jungen lag der Marktanteil bei 20 bzw. 29 Prozent. Da in dieser Woche niemand den beliebten ORF-1-Tanzevent verlassen musste, werden die Jurywertung und das Publikumsvoting in die nächste Ausgabe am 14. April übernommen.

Am Freitag, dem 14. April, sind folgende Paare in der sechsten „Dancing Stars“-Show live um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dabei: Omar Khir Alanam & Kati Kallus, Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Missy May & Dimitar Stefanin sowie Alexander Pointner & Manuela Stöckl.