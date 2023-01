James May auf Amazon Prime

Wer ist James May? Bekannt wurde der witzige Brite durch das Automagazin „Top Gear“, die erfolgreichste Sendung der BBC. Doch James May kann mehr: Auf Amazon Prime ist die köstliche und unkonventionelle Koch-Serie „Oh cook!“ zu sehen. Vielleicht eine der besten Kochsendungen überhaupt. In „James May: Our Man in. . . Japan“ und „Our Man in. . . Italy“ reist Fernsehmoderator May durch Japan und Italien – und gibt der traditionellen Reisereportage eine ganz neue Note. Lustig, ungewöhnlich, selbstironisch.

Amazon Prime

Nach Hause telefonieren

Vor etwas über 40 Jahren landete E. T. in einem Wald in Los Angeles. „Wunderkind“ Steven Spielberg machte aus der Geschichte des Außerirdischen ein Melodram, das noch heute verzaubert. In der Dokumentation „Nach Hause telefonieren!“ werden die Gründe des Erfolges beleuchtet. Dabei blickt die Dokumentation von Clélia Cohen und Antoine Coursat hinter die Geschichte des unter der Scheidung seiner Eltern leidenden Elliott, Freund von E. T.

Arte, Mediathek

Das wundersame Leben von Timothy Green

Timothy Green: Das Ehepaar Cindy (Jennifer Garner) und Jim Green (Joel Edgerton) wünscht sich sehnlichst ein Kind, doch die beiden sind unfruchtbar. Als eines Tages Timothy Green an die Tür klopft – ein rührender Film, der uns weinen, staunen, mitfühlen lässt. Ein wunderschönes Märchen - wie gemacht für Disney.

Disney Channel, 23.03 Uhr

Das fliegende Klassenzimmer

Erich Kästners Klassiker von Kurt Hoffmann 1954 inszeniert! Erich Kästner schrieb für den Film selbst das Drehbuch, spielte sich selbst und fungiert als Erzähler seiner eigenen Geschichte, die von Jungen im Internat erzählt.

ORF III, 14.35 Uhr

Maximilian: Das Spiel von Macht und Liebe

Ein aufwendig von Andreas Prochaska inszeniertes Bio-Bic über den letzten Ritter: Kaiser Maximilian I.

3sat, 20.15 Uhr

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Seitdem Mildred Hayes (Frances McDormand) Tochter ermordet wurde, sind Monate vergangen, doch die Polizei bleibt untätig. Also entschließt sie sich, Polizeichef Willoughby mit Plakaten wachzurütteln: Beeindruckender Film.

ZDF, 23 Uhr

Hörenswert

Freuds Erbinnen und Erben. Ö1, 16.05 Uhr

Österreichs Beitrag im Feld der Psychotherapie ist enorm: Diese „Radiodoktor“-Sendung zeigt Sigmund Freuds Erben im 21. Jahrhundert.



Aus Kultur und Sozialwissenschaften. Deutschlandfunk, 20.10 Uhr. Heute mit Beiträgen wie „Amüsieren und gesunden: Eine kleine Geschichte der Kurorte“ oder „Abschied vom Macho“.



The Light We Carry by Michelle Obama.

bbc.co.uk/sounds/podcasts

Michelle Obama liest aus ihrem neuen Buch: Kinder, Ehe, Karriere. Spannend.