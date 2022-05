Da "Starmania"-Juror Josh. heute Abend im Volkstheater weilt und neben dem bereits sicheren Preis in der Kategorie Pop/Rock noch auf drei weitere Amadeus Awards hofft (Album & Song des Jahres sowie bester Songwriter), muss jemand als Jury-Vertretung her: Ö-3-Stimme Eberhard Forcher. Der 67-Jährige fungiert seit sechs Jahren an der Auswahl der österreichischen Beiträge für den Eurovision Song Contest als Haupt-Scout der Vorauswahl. "Starmania"-Neuling ist Eberhard Forcher aber sowieso nicht – er saß erstmals 2006 in der Jury der ORF-Castingshow, gilt als Mitentdecker von Nadine Beiler und Tom Neuwirth alias Conchita.

"Nachdem wir uns mittlerweile im Semifinale befinden und die Kandidaten bisher schon mal bewiesen haben, dass sie singen können, wird es diesmal darum gehen, herauszufiltern, wer es am besten schafft, die Songs mit möglichst persönlicher Note zu veredeln, sie im Risikomodus auszureizen, mich dabei zu überraschen und zu berühren", sagt Forcher.

Die Televoting-Ergebnisse sind streng geheim, aber es dürfte zu einem Duell zwischen Judith Lisa Bogusch (21) aus Osttirol und dem Wiener Stefan Eigner (22) kommen. Judith hat mehr Star-Appeal und kommt in den Interviews mit Arabella Kiesbauer besser über den Bildschirm, Stefan hat hingegen eine Ausnahme-Stimme, die in Österreich selten ist. Es wird spannend!

Die Duette der vorletzten Sendung: Judith Lisa Bogusch und Sebastian Holzer singen "You Are the Reason" von Calum Scott & Leona Lewis. Stefan Eigner und Martin Furtlehner stehen mit "Classic" von MKTO gemeinsam auf der Bühne.

Mitstimmen: Tel. 09010 5909 plus die Nummer des jeweiligen Kandidaten bzw. der Kandidatin.

"Starmania 22": ORF 1, 20.15 Uhr.