Die Regierung will am Freitag im Nationalrat ein Hilfspaket für die angeschlagene Medienbranche beschließen lassen. Das Volumen beträgt 29 Millionen Euro. Größte Profiteure sind die Gratisblätter.

Die Regierung plant ein umfassendes Hilfspaket, das Tageszeitungen und Rundfunksender in der Coronakrise finanziell auffangen soll. Der abrupte Ausfall der Inseratenerlöse stellt viele Medien vor akute existenzielle Probleme: Allein den privaten Rundfunksendern sollen rund 70 Prozent der Werberlöse fehlen, hieß es am Donnerstag aus dem Büro Gerald Fleischmann (ÖVP), Medienbeauftragter im Bundeskanzleramt. Zwölf Millionen Euro für Tageszeitungen, 15 Millionen für kommerzielle Rundfunksender und zwei Millionen für nicht kommerzielle Rundfunksender sollen in dieser Situation zur Stabilisierung beitragen.