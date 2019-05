Facebook

Jan Böhmermann © Screenshot

Jan Böhmermann weiß die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der deutsche Satiriker baute in den vergangenen zwei Tagen mit einem Countdown die Spannung auf. Viele erwarteten neue Enthüllungen zur Causa-Ibiza. Immerhin wusste der Deutsche schon lange vor der Veröffentlichung von der Existenz und dem Inhalt des Skandalvideos.

Was Böhmermann schließlich präsentierte, war wenig skandalträchtig: Ein mehr als 13 Minuten dauerndes Video liefert einen "Europa Song" namens #DoTheyKnowItsEurope. Ganz Europa singt. Österreich ist in diesem gesamteuropäischen Einigungsprojekt Marke Böhmermann "Comedians for Wold Peace" durch Peter Klien vertreten.

Pünktlich um 20.15 Uhr, ging das Video online. Die Homepage dotheyknowitseurope.eu hielt dem Ansturm nicht stand. Hier die Kurzversion:

Auch Peter Klien, bekannt als Satire-Reporter in "Willkommen Österreich", ist Teil von Böhmermanns Europa-Projekt:

Böhmermann (38) folgen auf Facebook mehr als eine Million Menschen. Auf die ersten Kommentare zum Video musste nicht lange gewartet werden:

#DoTheyKnowItsEurope ist wie das Finale von #GameOfThrones und das Ende von #TheAvengers. — Zu vage (@ZuVage) 22. Mai 2019

ich habe nur 2 Frauen gesehen. Da muss sich aber noch viel tun in der EU!!! #dotheyknowitseurope — Silke M. (@kleineLaus) 22. Mai 2019

Wer hat diese Comedians heimlich gefilmt und vor allem, was hat der Scheiß gekostet? #DoTheyKnowItsEurope #Boehmermann — njc (@schlagzusahne) 22. Mai 2019

Schon ein geiler Schachzug von @janboehm mit dem Countdown... Und das Lied ist mega... Hab Tränen gelacht... Nur Österreich war fad... Aber hier ist eh nie was los... #DoTheyKnowItsEurope — Franziska Dethloff (@KaiserinBlondie) 22. Mai 2019

Und Gudenus jetzt zu Hause: „warum hab ich nicht zumindest gestern die pappn ghoitn?“#DoTheyKnowItsEurope #Ibizaaffäre #Gudenus — Jörg Breyer (@BreyerJorg) 22. Mai 2019