Noch während die Folge lief, ging Twitter fast über vor Empörung. Mit ein wenig Abstand betrachtet, setzt das Ende von Game of Thrones aber einige schöne Akzente. Ein Abschied aus Westeros. Achtung, Spoiler!

Neuanfang auf Ruinen: Tyrion ist einer der Architekten des neuen Westeros. © Sky/HBO

Die vorletzte Episode der Serie in der vergangenen Woche brachte die große, überraschende Wendung. Daenerys Targaryen brannte im Blutrausch King's Landing nieder, und die „Befreierin“ schlachtete dabei Hunderttausende Unschuldige. Man kann lange darüber streiten, ob sich die Folge „The Bells“ in der Darstellung einer solchen Gewaltorgie im Ton vergriffen hat: Die Dissonanzen zwischen einer Fantasy- und Abenteuerepos und einem Kriegsdrama lösten sich nicht so recht auf. Ist es legitim, dass eine Unterhaltungsserie einen Vernichtungskrieg zum Schauwert macht?