Auf der Zielgeraden: Nicole Wesner und Dimitar Stefanin. © (c) ORF (Hans Leitner)

Zu aller erst; es sind die besten Tänzer im Dancing Stars Finale 2019. Das ist gut so und wir dürfen uns also auf großartige Tanzleistungen freuen. Wie es aber dazu gekommen ist, war schlichtweg eine Frechheit! Man mag zu Stefan Petzner und seiner politischen Vergangenheit (die in der Show nicht von Belangen ist) stehen wie man will aber noch nie ist ein prominenter Kandidat auf solch offensichtliche und herabwürdigende Weise aus der Sendung komplementiert worden wie er.