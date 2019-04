Top oder Flop?Faber und der Wahnsinn: Wie gefiel der "Tatort"?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tatort: Inferno © (c) WDR/Thomas Kost

Gerade als man dachte, Faber (Jörg Hartmann) würde den Weg seiner selbstzerstörerischen Grimmigkeit verlassen – darauf deuteten die letzten Folgen hin – belehrte uns der Kommissar eines Besseren. Zu Beginn der neuen „Tatorts“ aus Dortmund irrte Faber verloren und offensichtlich psychisch schwer angeschlagen durch das Gänge-Labyrinth eines Krankenhauses. Niemand wäre überrascht, wenn er in diesem Zustand bis zum Episodenende nicht aus seiner Notlage in der Notaufnahme herausfände.

Und tatsächlich: Am Ende landete Faber als schwer verletzter Patient in der Notaufnahme.

Wie hat Ihnen der "Tatort" aus Dortmung gefallen?

Im Krankenhaus in Dortmund, wo der Fall gedreht wurde, gab es am Sonntagabend ein Public Viewing:

Crazy! An diesem Ort, an dem Faber da gerade sitzt, schauen wir ein Jahr später per Public Viewing für unsere Mitarbeiter*innen den #Tatort #Inferno 👏🏼. #soproud ☺️😍 #dortmund pic.twitter.com/NHNO71DeCl — Klinikum Dortmund (@klinikumdo) 14. April 2019

„Wollen wir die Erstickungsszene mal nachspielen?“



„Kommt nicht in die Tüte!“#Tatort — Anne Vorbringer (@AnneVau) 14. April 2019

Und so war es wieder einmal Kollegin Bönisch (Anna Schudt), die nicht nur den Fall, sondern auch Fabers Probleme in Richtung Lösung steuern musste. Ermittelt wurde nach einem Erstickungstod in einem Krankenhaus. Eine Internistin wurde mit einem Plastiksackerl über dem Kopf und halbnackt aufgefunden. Die zahlreichen Verdächtigen hetzten durch den Mikrokosmos des Krankenhauses und ließen wenig Raum für Berufsromantik: kaputte Beziehungen als Berufsrisiko, stressbedingte Entmenschlichung und dazu die Versuchung des Medikamentenmissbrauchs. Durchaus vergleichbar also mit den Anforderungen an TV-Kriminalisten.

Faber auf LSD?

Ich weiß nicht.

Würden wir den Unterschied merken?#Tatort — TatortWinni (@TatortW) 14. April 2019

Kein Wunder, dass sich gerade Faber in diesen Wahnsinn einfühlen konnte. Um Tat und Täter besser verstehen zu können, stülpt er zunächst sich selbst ein Plastiksackerl über den Kopf (nichts passiert), und dann Bönisch.

Eben gab es bei dieser Szene Gelächter. Einmal, weil es nicht geht, in Strassenklamotten so weit zu kommen. Und dann: Als Vorbereitung zum #Tatort #Inferno erklärten wir hier eben, wie sehr die Filmleute solche Fenster in unseren Türen liebten 🥰 („Diese Perspektivenvielfalt“) pic.twitter.com/O7q8otrSoO — Klinikum Dortmund (@klinikumdo) 14. April 2019

Der Fall „Inferno“ ist mit seiner pathologischen Todessehnsucht einigermaßen abgedreht, zugleich aber ein mitreißender Krimi. Jörg Hartmann gelingt es als Faber einmal mehr, die Grenzen seiner Figur auszuloten.

So wie Jörg Hartmann den Faber spielt, hat er verdient dass in Deutschland endlich ein ernst zunehmender Fernsehpreis gestiftet wird, nur um ihn ihm zu verleihen #tatort — Wasserturm68165 (@Wasserturm68165) 14. April 2019

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.