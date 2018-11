Zehn Kandidaten in Runde Zwei "Voice of Germany" als Talentshow in Rot-Weiß-Rot

Sechs Österreicher starten heute in die heiße Phase von "The Voice of Germany" (Sat.1, 20.15 Uhr). Vier weitere folgen in den nächsten Wochen. Das Potenzial ist groß, die Chance auf das Finale durchaus gegeben.