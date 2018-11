Vier von sechs Österreichern erreichten am Sonntagabend in der Musiktalenteshow "The Voice" die nächste Runde und rückten den Finalsendungen damit ein großes Stück näher.

The Voice of Germany

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Steirer Matthias Nebel war im Duell mit Taylor Shore siegreich. © ProSieben

Nicht nur für die ÖFB-Elf, auch in der Talenteshow „The Voice of Germany“ war der Sonntag ein Österreicher-Tag: Zehn Künstler mit rot-weiß-rotem Hintergrund haben den Aufstieg in die zweite Runde geschafft, gleich sechs von ihnen duellierten sich am Sonntagabend im ersten der vier Battles um den nächsten Schritt auf dem langen Weg ins Finale des Wettsingens am 16. Dezember.

Wer hat sein Battle gewonnen?

Der Steirer Matthias Nebel (sein Künstlername heißt "Matt Valentine") trat mit und gegen den 34 Jahre alten Taylor Shore aus Düsseldorf an. Gemeinsam präsentierten sie "Spoonman" von Soundgarden. Nebel, der in der ersten Runde mit seinem Bon Jovi-Cover für Furore sorgte, konnte sich gegen Taylor durchsetzen und steht in der nächsten Runde. Beide sind aus dem Team von Team Michael Patrick Kelly.

Ein Lied von Ariana Grande, „One Last Time“, trugen Nora Brandenburger und die Wienerin Shireen Nikolic vor. Für die 27-Jährige war das "Voice"-Abenteuer an dieser Stelle vorüber. Anders der 19-jährige Alexander Eder aus Neuhofen an der Ybbs. „Die Anspannung bei den Battles gefällt mir", hatte er zuvor angekündigt. "Deshalb werde ich da rausgehen und alles geben." Gesagt, getan: Eder setzte sich mit Elvis Presleys "In The Ghetto" durch. Alexander Eder im Presley-Duett. Foto © ProSieben

Ebenfalls weiter kamen Giuliano De Stefano und Chantal Dorn. Er gewann das Battle, sie durfte dank eines Steal-Deals in der Show bleiben. Sich verabschieden musste sich die in Wien lebende Steirerin Judith Jandl („From Dusk Till Dawn“ - ZAYN feat. Sia).

Was passiert in den Battles? In den Battles steht nicht nur die Stimme, sondern der gesamte Auftritt im Fokus. Die fünf Coaches (Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Michi Beck und Smudo sowie Michael Patrick Kelly) arbeiten mit ihren jeweiligen Schützlingen und lassen sie gegeneinander antreten. Jene drei Kandidaten, die sich gegen ihre Teammitglieder durchsetzen sind am 9. Dezember im Halbfinale dabei – der ersten Live-Show. Halbfinale und Finale (16. Dezember) werden von Sat.1 übertragen.