„Leute, ich bin gezwungen, auch die Shows in Erfurt und Düsseldorf krankheitsbedingt abzusagen. Ich habe eine Mittelohrentzündung und das linke Ohr ist taub.“ Fans in insgesamt drei deutschen Städten musste er zuletzt vertrösten, für Graz fühlte sich Mark Forster endlich wieder fit genug. Am Freitagabend füllt er die Grazer Stadthalle, sehr zur Freude der Tausenden, die in die Arena strömten:

Die aktuelle Tour (“ARENA TOUR 2024“) von Mark Forster steht insgesamt unter keinem guten Stern. Zu den gesundheitlichen Problemen kamen Schlagzeilen zu einem Unfall: Der Tourbus war verunglückt – der Musiker war nicht an Bord. Ein größerer Feuerwehreinsatz war die Folge, die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass der Bus in den Graben kippte. „Wir danken allen Schutzengeln“, schrieb Forster damals auf Instagram.