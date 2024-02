Der Super Bowl gehört zu den größten Sport-Events auf dieser Welt. Jedes Jahr aufs Neue verfolgen Millionen Menschen das Finale der National Football League (NFL), um zu sehen, wer die Vince Lombardi-Trophy in die Höhe stemmen wird. Erfahrungsgemäß ist der Super Bowl nicht nur ein sportliches, sondern auch ein spektakuläres Show-Highlight – im Stadion und vor den TV-Bildschirmen. Dafür, dass das Fernseherlebnis auch in diesem Jahr spektakulär wird, sorgt in diesem Jahr das amerikanische TV-Netzwerk CBS. Unter anderem mit einem bekannten Zeichentrick-Gesicht: Spongebob Schwammkopf.

„Sweet Victory“ beim Super Bowl

Für das Jahr 2024 hat CBS die Rechte für den Super Bowl ergattert und strahlt das Event im gesamten Paramount-Konzern aus. Neben der klassischen Sport-Übertragung gibt es eine spezielle Ausstrahlung auf dem Kindersender Nickelodeon. Dort wird das Spiel nämlich mit Zeichentrick-Elementen aus „Bikini Bottom“ ausgestattet. Die Übertragung wird mit Animationen und Soundeffekten angereichert und zusätzlich von den Charakteren Spongebob, Patrick und Sandy kommentiert.

Ebenfalls hat CBS auf X (ehemals Twitter) angekündigt, eine neue Version des Songs „Sweet Victory“ auszustrahlen. Der Song stammt ursprünglich vom US-amerikanischen Musiker David Glen Eisley und ist durch eine Folge von Spongebob Schwammkopf bekannt geworden. In dieser Folge performt Spongebob mit seiner Band diesen Song beim „Bubble Bowl“, ein erfundenes Football-Spiel in der SpongebobSchwamkopf-Folge. Schon seit Jahren wünschen sich Spongebob-Fans im Internet (mehr oder weniger ernst gemeint) diesen Song beim echten Super Bowl.

Von „Toy Story“ zu „Spongebob“

Dieser Zugang von Nickelodeon ist nicht neu in den USA. Schon im letzten Jahr hatte Disney+ ein NFL-Spiel in einer „Toy Story“-Aufmachung präsentiert. Beispielsweise wurden die Spielzüge live animiert. Das Spiel fand in „Andys Zimmer“ statt, dem Hauptschauplatz in den „Toy Story“-Filmen.

Wer diese Version des Spiels in Österreich verfolgen möchte, braucht nicht nur eine VPN-Verbindung, sondern muss zusätzlich den amerikanischen Stream von Nickelodeon empfangen können. Über den herkömmlichen Weg kann der Super Bowl in Österreich über RTL und der Streaming-Plattform DAZN empfangen werden.

Apropos Super Bowl: Max Sommer, Headcoach des österreichischen Football-Nationalteams, im Wordrap zum Thema Super Bowl