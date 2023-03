Disney+ hat am Donnerstag das Startdatum für die lokale deutsche Eigenproduktion „Sam – Ein Sachse“ angekündigt. Ab 26. April ist die wahre Geschichte des ersten deutschen Schwarzen DDR-Polizisten „Sam“ Njankouo Meffire zu sehen. Auch vorgestellt hat der Streamer diese Woche den Teaser für die dritte Staffel von "Only Murders in the Building" mit Gaststar Meryl Streep.

Ein Deserteur, eine Bande goldgieriger Nazis, ein jüdischer Goldschatz und ein kleines Dorf: In "Blood & Gold" (Netflix) kämpfen Elsa und Heinrich knapp nach dem Zweiten Weltkrieg gegen plündernde Nazis. Anlaufen soll der Film von Peter Thorwarth am 26. Mai. Das Studio A24 ist schon lange kein Geheimtipp für fabelhafte Produktionen mehr. Aus ihrer Werkstatt stammt der große Oscar-Abräumer "Everything Everywhere All At Once". In der zehnteiligen Serie "Beef" folgt in dieser Dark-Comedy auf einen Verkehrsunfall eine ausgewachsene Privatfehde der beiden Unfallteilnehmer. Die Produktion mit Steven Yeun und Ali Wong in den Hauptrollen, läuft ab 6. April auf Netflix.

Noch bis Sonntag geht das legendäre SXSW-Festival in Austin (Texas), das sich mittlerweile auch zum Hotspot für Serienpremieren der großen Streamer gemausert hat. Vorgestellt wurde diese Woche auch die mythische Coming-of-Age-Komödie "I'm A Virgo" (Amazon Prime) über einen drei Meter großen Jugendlichen aus Oakland. Und noch eine Amazon-Prime-Produktion wurde dieser Tage präsentiert: Die spanische Serie "Awareness" handelt von einem Teenager, der bei anderen Menschen visuelle Illusionen erzeugen kann und somit auf reges Interesse in der Unterwelt stößt.

Auf Sky geht ab 25. April die dritte Staffel der britischen Detektivserie "C.B. Strike" in die dritte Runde. Das Drehbuch basiert auf den Cormoran-Strike-Romanen von "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling. Der Roman „The Tattooist of Auschwitz“ von Heather Morris wird von Sky und Peacock als Serie umgesetzt. Es ist die Geschichte einer wahren Begebenheit und handelt von einem Paar, das sich in Auschwitz-Birkenau kennenlernt. "The Last of Us" ist am Montag ins Finale gegangen, ab heute ist das "Making of" der hymnisch gefeierten Dystopie-Serie auf Sky abrufbar.