Als Tänzer machte sich Guido Markowitz in Deutschland einen Namen und ist seit 2015 Ballettdirektor, Chefchoreograf und Regisseur am Stadttheater Pforzheim. Durch Gastspiele im Congress Center Villach mit seinem Ballettensemble ermöglicht er dem Kärntner Publikum einen zeitgenössischen Tanzgenuss. Letztes Jahr gewann er den Kulturpreis der Stadt Villach, zudem gab er für das Center für Choreography Bleiburg/Pliberk (CCB) einen Workshop für junge Choreografen und Tänzer im Domenig Steinhaus. Mit April wird er Obmann und künstlerischer Leiter des 2011 von dem Tanzpionier Johann Kresnik (1939 - 2019) gegründeten CCB. Markowitz ist es ein besonderes Anliegen, „das CCB zu einem Zentrum mit internationaler Strahlkraft für junge Choreografinnen und Choreografen zu entwickeln.“

Der 1969 in Villach geborene Markowitz übernimmt das CCB in zusätzlicher Verantwortung: „Bereits als Vorstandsmitglied im Dachverband Tanz habe ich mich nachhaltig für die Verbindung der Freien Szene und den Theatern in öffentlicher Trägerschaft eingesetzt und freue mich sehr darauf, dies nun in meiner Doppelfunktion als Obmann des Center for Choreography Bleiburg/Pliberk und Direktor des Tanz Theaters Pforzheim für den Tanz weiter ausbauen zu können.“