Elīna Garanča wird die Kundry in Wagners "Parsifal" singen © APA

Mitten in der Coronakrise, während das Haus geschlossen ist, mit der Ungewissheit, ob und wie im September wieder Normalität einkehren kann: Genau in dieser Phase musste der neue Staatsoperndirektor Bogdan Roščić seine erste Spielzeit, Frucht jahrelanger Planungsarbeit, präsentieren. Ein seltsamer Moment, aber eventuell auch der richtige, um die Lebensfähigkeit der Kunst in Erinnerung zu rufen.

Wenn alles nach Plan läuft, wird Roščić seine Ära mit „Madama Butterfly“ beginnen. Asmik Grigorian singt die Titelrolle in einer Inszenierung des 2008 verstorbenen Film- und Theaterregisseurs Anthony Minghella, die 2005 in London Premiere hatte. Dass unter den zehn Premieren der Saison einige solche Übernahmen sind, ist Roščićs Vorhaben geschuldet, keine Revolution auszurufen und auf Raritäten und Uraufführungen zu setzen, sondern möglichste viele Kernstücke des Repertoires so schnell wie möglich szenisch zu erneuern. Dabei ersetzt mitunter Altes das noch Ältere: Die „Carmen“-Regie von Franco Zeffirelli wird von einer Calixto Bieitos abgelöst, die bereits an 29 Häusern zu sehen war. Aber es gibt spektakulär Neues: wie etwa Wagners „Parsifal“ mit Jonas Kaufmann und Elīna Garanča, inszeniert vom in Hausarrest befindlichen russischen Regimekritiker Kirill Serebrennikov.

Zehn Saisonpremieren sind außergewöhnlich, hatte doch überhaupt erst Vorgänger Dominique Meyer die Anzahl auf sechs erhöht. Ab der Saison 2021/22 wird sich das wieder „normalisieren“, unter Beibehaltung des eingeschlagenen Weges: In den Folgesaisonen inszeniert Barrie Kosky Mozarts Da-Ponte-Trilogie neu, Simon Stone widmet sich „Wozzeck“ und Calixto Bieito „Tristan“.

Wegbegleiter bei der Erneuerung sind Musikdirektor Philippe Jordan, der aus Paris nach Wien kommt, und der Ballettchef Martin Schläpfer. Jordan wird nicht nur drei Premierenproduktionen dirigieren, sondern auch im Repertoirealltag gegenwärtig sein: So studiert er den „Rosenkavalier“ neu ein und steht auch bei den Folgeaufführungen in den nächsten Jahren am Pult. Roščić erklärt, das hauseigene Sängerensemble besonders stark ins Licht rücken zu wollen – obwohl die Opernstars natürlich weiterhin gastieren werden.

Es ist zu erwarten, dass Roščić die Marketingbemühungen stark steigert, dazu gehört auch die Erweiterung des digitalen Angebots. Die Streams aus der Staatsoper werden in Österreich gratis sein. Ein Service für alle Steuerzahler, deren Beiträge die Staatsoper ja entscheidend mitfinanzieren, für die der Weg nach Wien aber vielleicht zu beschwerlich ist oder die Karten einfach zu teuer.

Von den Marketingbemühungen zeugt auch, dass das Programm heute ab 21.30 Uhr in ORF III präsentiert wird. Dabei ist unter anderem Anna Netrebko zu hören, die im leeren Haus eine Arie singt. Bogdan Roščić sprach im Vorfeld von einem bewegenden Moment.

Die Premieren im Überblick

Madama Butterfly

von Giacomo Puccini

Dirigent: Philippe Jordan

Inszenierung: Anthony Minghella

7. September 2020

Die Entführung aus dem Serail

von Wolfgang Amadé Mozart

Dirigent: Antonello Manacorda

Inszenierung: Hans Neuenfels

12. Oktober 2020

Eugen Onegin

von Pjotr I. Tschaikowski

Dirigent: Tomas Hanus

Inszenierung: Dmitri Tscherniakov

25. Oktober 2020

Das verratene Meer

von Hans Werner Henze

Dirigentin: Simone Young

Inszenierung: Jossi Wieler, Sergio Morabito

13. Dezember 2020

Carmen

von Georges Bizet

Dirigent: Andrés Orozco-Estrada

Inszenierung: Calixto Bieito

6. Februar 2021

La Traviata

von Giuseppe Verdi

Dirigent: Giacomo Sagripanti

Inszenierung: Simon Stone

4. März 2021

Parsifal

von Richard Wagner

Dirigent: Philippe Jordan

Inszenierung: Kirill Serebrennikov

1. April 2021

Faust

von Charles Gounod

Dirigent: Bertrand de Billy

Inszenierung: Frank Castorf

23. April 2021

L'incoronazione di Poppea

von Claudio Monteverdi

Dirigent: Pablo Heras-Casado

Inszenierung: Jan Lauwers

22. Mai 2021

Macbeth

von Giuseppe Verdi

Dirigent: Philippe Jordan

Inszenierung: Barrie Kosky

10. Juni 2021

Wiederaufnahmen:

Elektra

von Richard Strauss

Dirigent: Franz Welser-Möst

Inszenierung: Harry Kupfer

8. September 2020

Don Carlos

von Giuseppe Verdi

Dirigent: Bertrand de Billy

Inszenierung: Peter Konwitschny

27.September 2020

Le Nozze di Figaro

von Wolfang Amadé Mozart

Dirigent: Philippe Jordan

Inszenierung: Jean-Pierre Ponelle

24. Jänner 2021

Ballettpremieren:

Hollands Meister

Choreografie: Leon & Lightfoot, van Manen und Kylian

20. September

Mahler, live

Choreografie: Martin Schläpfer und Hans von Manen

24. November

Ein deutsches Requiem

Choreografie: Martin Schläpfer

30. Jänner 2021

Promethean Fire

Choreografie: Taylor, Schläpfer, Morris

15. Mai 2021

A Suite of Dances

Choreografie: Georges Balanchine, Jerome Robbins

23. Mai 2021

Tänze Bilder Sinfonien

Choreografie: Balanchine, Ratmansky, Schläpfer

26. Juni 2021

www.wiener-staatoper.at