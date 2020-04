Facebook

Bogdan Roščić, Direktor der Wiener Staatsoper © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Der Theaterbetrieb steht still. Wie fühlt es sich an, durch die leere Staatsoper zu gehen?

Bogdan Roščić: Es ist hart, das Haus so zu sehen. Es bewirkt aber auch eine Art Trotzreaktion. Das bündelt sich bei mir konkret in die Vorstellung des allerersten Akkords der ersten Vorstellung nach der Pause. Diese Sehnsucht teile ich mit vielen Kollegen. Der Ehrgeiz, stärker und besser denn je zurückzukommen, ist ungeheuer. Die Staatsoper hat Weltkriege überstanden, ihr kann Corona nichts anhaben.



Das Haus bietet ja den täglichen Live-Stream älterer Produktionen, aber das ist kein wirklicher Ersatz für reales Theater.

Roščić: Die Essenz des Theatererlebnisses ist die physische Nähe, die Gemeinschaft, der Moment. Wenn man diesen Effekt irgendwann digitalisieren kann, dann wird sich das Kulturleben eventuell verändern. Aber jetzt ist er durch nichts zu ersetzen.

Wie plant man eine Saison in Coronazeiten?Es wird viel über Probenmöglichkeiten gesprochen, teilweise eine Scheindebatte, weil der Erlass, der das regeln soll, noch nicht vorliegt. Der nächste Aspekt ist die Verfügbarkeit der Künstler: Oper ist die internationalste Kunst überhaupt. Bis wann und wie kriegt man die Künstler zu den Proben? Und letztlich gibt es die Frage, ob und wie ab September gespielt werden kann.