Monumental: Das Bühnenbild zu "Frau ohne Schatten" © (c) Michael Poehn/Staatsoper

Wien und "Die Frau ohne Schatten": Das ist eine lange Liebesbeziehung. Kaum eine andere Oper stand über die Jahrzehnnte hier kontinuierlich in so vielen qualitativ hochstehenden Aufführungen auf dem Spielplan wie das vor exakt 100 Jahre in der Staatsoper aus der Taufe gehobene epische Märchenspiel.