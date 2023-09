Was für ein wunderschöner Film über das Alter, das Leben, die Liebe! Was haben Sie sich beim Lesen des Buchs gedacht? Endlich einmal Rollen für Ältere, die aus dem Leben gegriffen sind?

GÜNTHER MARIA HALMER: Ich fand das Drehbuch einfach großartig.

SENTA BERGER: Es geht gar nicht nur um Rollen. Es geht um die Geschichte. Wir beide hatten das Gefühl, wir wollen diese Geschichte miterzählen. Die ist so weit ab von der gängigen Kino-Ware, dass ich mir gar nicht sicher WAR ob die Leute das sehen wollen. Jetzt nach den ersten Vorführungen, glaube ich doch. Wir beide sind schon über 80. Ältere oder alte Menschen im Kino werden immer so lustig dargestellt. Sie tanzen oder fahren mit dem Fahrrad, darüber hängt ein Korb mit Äpfeln. So ist es aber gar nicht. Das versuchen wir zu zeigen.