Premierenkritik"Lucia di Lammermoor" in Graz: Fesselnde Anatomie einer Verzweiflung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ana Durlovski als Lucia, Pavel Petrov als Edgardo di Ravenswood und Rodion Pogossov als Enrico Ashton © Photowerk/Kmetitsch

An „Lucia di Lammermoor“ sind schon etliche Regisseure prächtig gescheitert. Zuletzt wollte im Februar an der Wiener Staatsoper die erste Neuinszenierung nach 1978 (!) so gar nicht gelingen: Laurent Pelly hatte sich für die Liebesgeschichte, die durch private Ranküne und politisches Kalkül vereitelt wird, von Stummfilmästhetik inspirieren lassen und vielleicht deswegen so wenig zu sagen gehabt in diesem Psychospiel zwischen Alb und Traum. Das freudlose Stehtheater im Haus am Ring rettete das Ensemble mit Olga Peretyatko und Juan Diego Flórez an der Spitze, wenn auch beide nicht vollends überzeugend.

Mehr zum Thema 'Lucia di Lammermoor' Oper und Wahnsinn in Graz

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.