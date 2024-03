Anlässlich des Weltfrauentags zelebrieren wir heute die Schönheit und Stärke der Frauen weltweit und holen talentierte Musikerinnen vor den Vorhang – aktuelle sowie aus den vergangenen Jahrzehnten, lokal sowie international. Ausdrucksvoller Stimmeinsatz, tiefgehende Songtexte oder sanfte Klänge, jede dieser Künstlerinnen hat ihren eigenen Ansatz, um Erlebtes in ihrer Musik zu thematisieren, Probleme anzusprechen, Emotionen auszulösen und anderen Frauen Mut zu machen.

Mary Pommer - We

Vergangenes Jahr veröffentlichte die Grazer Künstlerin ihre Debüt-EP „Three Seasons“ voller Jazz, Soul, Funk und Pop. „Not okay“ und „We“ sind erfrischende Uptempo-Tracks, wohingegen „Can‘t Give You A Call“ eine gefühlvolle Ballade ist, die durch die starke Stimme Pommers mitten ins Herz trifft.

Aretha Franklin - Respect

Aretha Franklins Song Respect wurde 1967 zu einer Hymne der Bürgerrechtsbewegung in den USA und ist heutzutage immer noch aktuell. In dem Song fordert eine starke, junge und selbstbewusste Frau Respekt von ihrem Ehemann ein. Die Botschaft von Respect richtet sich an alle, die sich nicht wertgeschätzt fühlen und regt an, für die eigenen Werte und Bedürfnisse einzustehen. Ein Klassiker, der in keiner Playlist fehlen soll.

Tash Sultana - Pretty Lady

Binnen weniger Jahre wurde die in Melbourne geborene Multiinstrumentalistin Tash Sultana von der Straßenmusikerin zum internationalen Star. Neben der Gitarre spielt das Multitalent noch zehn weitere Instrumente, darunter Bass, Klavier, Mandoline, Saxophon und Trompete. Im Song „Pretty Lady“ wirbt Sultana, begleitet von melodischer Gitarrenmusik, wieder und wieder um eine Frau, jedoch ohne Erfolg. Zur Entstehung des Songs erzählt Sultana im Rolling Stone-Interview: „Ich habe sechs Jahre lang versucht, herauszufinden, wie man diesen Song schreibt. Ich habe ihn immer geloopt und dazu gefreestyled, aber ich habe mich immer an den gleichen Stellen festgefahren. Ich legte das Lied im Hinterkopf in eine Schublade und habe es mir dann im November 2019 erneut vorgenommen.“ Die Künstlerin wurde als Mädchen geboren, hat sich aber immer als Junge gefühlt. Seit 2018 bezeichnet Sultana ihre eigene Geschlechtsidentität als nicht-binär, ihre Partnerin Jessi ist auf den Touren meist mit dabei.

Hier findet ihr die gesamte Spotify-Playlist

Die Liste wächst weiter. Sie haben noch einen Song im Kopf, der unbedingt in die Playlist gehört? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an social@kleinezeitung.at oder schreiben Sie es in die Kommentare.

Viel Spaß beim Hören!