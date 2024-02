Das Verschenken von Blumen, Schokolade oder allem, was herzförmig ist, gehört für viele Menschen zum heutigen Valentinstag dazu. Einige Pärchen gehen an diesem Tag auch gerne in ein Restaurant oder bekochen ihren Valentins-Schatz. Kerzenschein und romantische Musik machen das Rendezvous erst perfekt.

Die Liste der Liebeslieder ist lang: von Klassikern der Popmusik über „Kuschel-Rock“ bis hin zu Techno-Songs mit Liebeslied-Charakter. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wir haben im Vorfeld auf unserer Website und in den sozialen Medien unsere Leserinnen und Leser aufgerufen, uns ihre liebsten Liebeslieder mitzuteilen. Dazu haben wir auf Spotify nun eine Playlist mit Ihren Favoriten erstellt und wünschen Ihnen viel Vergnügen damit!

