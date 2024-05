„Wir sind in dem Familienbetrieb aufgewachsen und groß geworden. Da war es für uns klar, dass wir das alles früher oder später übernehmen werden“, erzählen Michael und Wolfgang Sicher. Im Jahr 1994 übernahmen die Brüder das familienbetriebene Fischrestaurant „Sicher“ in Tainach, das 1972 von ihren Eltern Alfons und Erna Sicher gegründet wurde.

Die Brüder begehen somit ihr 30-jähriges Jubiläum, wobei die wirtschaftlichen Sorgen, vor allem in den vergangenen Jahren, die größten Herausforderungen mit sich brachten. „Der Überlebenskampf in der Gastronomie ist österreichweit, vor allem durch die Erhöhungen, in den letzten Jahren stark gestiegen. Viele Restaurants müssen schließen, weil sie es finanziell nicht mehr stemmen können“, erklärt Michael Sicher, der von seiner Partnerin Paula unterstützt wird. Auch Wolfgang Sichers Ehefrau Martina hilft im Betrieb mit, denn „ohne die Unterstützung der Familie würden wir es nicht schaffen“. Und weiter: „Es ist wunderbar in einem Familienbetrieb zu arbeiten, da gibt es nichts Besseres. Vor allem in Zeiten, wo Arbeitsmangel herrscht ist es schön zu sehen, dass man sich auf die Familie verlassen kann“. Positive Momente gibt es im „Sicher“ tagtäglich: „Neben allen Auszeichnungen ist uns ein gutes Feedback von unseren Gästen das Wichtigste.“

Im Sicher wird seit über 50 Jahren auf Regionalität gesetzt © Privat/KK

Fünf von fünf Schnecken

Ein weiterer, wichtiger Aspekt im „Sicher“ ist vor allem die Regionalität ihrer Produkte, wofür sie auch von dem „Slow Food Guide“ kürzlich mit fünf von fünf Schnecken ausgezeichnet wurden. „Das Gemüse, die Kräuter und der Fisch kommen von unserer eigenen Produktion. Den Rest beziehen wir aus anderen Betrieben aus der Region. So wissen wir immer, welche Qualität die Gäste bekommen“, betonen die Brüder, diese Arbeitsweise sei schon seit über 50 Jahren eine Familientradition. Künftig möchte man weiterhin kreativ bleiben und die Gäste mit neuen Kreationen überraschen. „Am Betrieb selbst ist immer etwas zu tun und man kann sich immer verbessern“, führen die Brüder fort. Die Eltern haben sich mittlerweile in die wohlverdiente Pension verabschiedet, sind jedoch „stolz auf ihre Söhne, dass sie den Betrieb mit so viel Einsatz weiterführen, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist“.

Michael Sicher hat in den 1980er-Jahren im Bleiberghof seine Kochlehre abgeschlossen, Wolfgang Sicher besuchte die Hotelfachschule in Villach. Michael Sicher, der für das Fischrestaurant bereits vier Hauben erkochen konnte, ist auch der Landwirt hinter dem Betrieb und kümmert sich zusätzlich um das Gemüse und vor allem um die Kräuter, die er gerne von Reisen mit in die Heimat nimmt. Wolfgang Sicher ist für den Einkauf, das Management und den Service-Bereich zuständig, vor allem jedoch für den Wein, der zu seiner großen Passion gehört und sich „wunderbar mit der Gastronomie verbinden lässt“.