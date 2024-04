In der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas wird es einen politischen Amtswechsel bei den SPÖ-Mandataren geben: Horst Krainz (61), Erster Vizebürgermeister, legt aus privaten Gründen sein Amt zurück. „Das war schon im Vorhinein so ausgemacht, dass ich die erste Hälfte übernehme und mein Nachfolger die zweite“, sagt Krainz, dem mittlerweile auch „alles zu viel geworden ist“: „Ich bin noch Weinbauobmann und Jagdaufseher. Alles geht nicht mehr.“ Aber auch die Gesellschaft habe sich verändert. „Die Leute sind immer unzufriedener. Bei mir ist die Luft heraußen“, sagt Krainz, der in den 1980er-Jahren in die Politik einstieg und zum zweiten Mal ein Vizebürgermeisteramt bekleidete. Der Küchenchef der Khevenhüller-Kaserne stehe auch kurz vor seiner Pensionierung. „Diese möchte ich auch genießen“, sagt er.