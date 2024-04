Abbas Rahmansetayesh (42) machte sich mit seiner Firma „Setayesh IT-Services“ 2018 in Eberndorf selbstständig, ehe er 2022 nach Kühnsdorf auf den Fernando-Colazzo-Platz zog. Vor Kurzem zog er nur ein paar Meter von seinem alten Standort entfernt in größere Räumlichkeiten. Der Iraner lebt seit 2015 in Kärnten und besitzt einen Bachelor in Informatik. „Ich bin schon seit 20 Jahren selbstständig. Mein Vater hat mir die Selbständigkeit vorgelebt“, verrät Rahmansetayesh, dessen Firma eine Abkürzung von seinem Nachnamen ist.

Was wird angeboten? „Alles rund um IT-Lösungen. Angefangen beim Verkauf bis hin zur Wartung und Reparatur. Ich biete aber auch Kassensysteme, Webhosting, Software-Entwicklung und das Erstellen einer Homepage an. Dabei gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden ein“, sagt Rahmansetayesh, der von einer Mitarbeiterin unterstützt wird und mit Partnerbetrieben zusammenarbeitet. Angeboten werden einige Produkte auch über einen Online-Shop. Mit Mai möchte er auch in das Fahrradgeschäft einsteigen. „Neben einem E-Bike-Verleih soll auch ein Fahrrad-Service angeboten werden“, sagt Rahmansetayesh.