Die Jauntaler Drei-Berge-Wallfahrt findet zeitgleich mit dem Vier-Berge-Lauf immer am zweiten Freitag nach Ostern, dem Dreinagelfreitag, statt. Heuer fällt dieser Termin auf den 12. April. Bei guten Wetterverhältnissen treffen sich einige hundert Pilgernde am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, bei der Wallfahrtskirche auf dem Lisnaberg in der Gemeinde Ruden. Nach der Mitternachtsmesse startet von dort aus die Drei-Berge-Wallfahrt. Elisabeth Bierbaumer (65) aus St. Peter am Wallersberg hat die rund 27 Kilometer lange Strecke bis nach Heiligengrab bereits acht Mal hinter sich gebracht, das letzte Mal im Vorjahr. Auch die 52 Kilometer lange Vier-Berge-Wallfahrt in Mittelkärnten kennt sie von vier Teilnahmen. „Dass es weniger Leute und somit kleinere Gruppen sind, macht die Drei-Berge-Wallfahrt für mich angenehmer“, sagt die begeisterte Bergwanderin. Für sie ist das nächtliche Pilgern hinter einem der Kreuzträger ein „Beten mit den Füßen“. „Es macht den Kopf frei und gibt der Seele Luft“, sagt Bierbaumer.

Elisabeth Bierbaumer ist auch heuer wieder dabei © Privat/KK

Mehr Sportler als Pilger

Sie hat beim Drei-Berge-Lauf, dem landläufig bekannteren Namen der Wallfahrt, stets Gewand zum Wechseln, Wasser, Magnesium und für Notfälle auch Verbandszeug mit. Schade findet sie, dass viele Teilnehmenden die Wallfahrt nur mehr als sportliches Ereignis sehen und so rasch wie möglich ins „Ziel“ nach Heiligengrab/Humec kommen wollen. „Bei der Abschlussmesse in Heiligengrab muss ich dabei sein, sonst ist es kein richtiger Abschluss für mich. Anschließend gibt es natürlich noch eine Bratwurst“, erzählt Bierbaumer, die auch heuer wieder mitgehen wird.

Wegweiser, wie diese, weisen den Pilgernden in der Nacht den Weg © Simone Jäger

Die Strecke führt vom Lisnaberg hinunter in das Waldgebiet Dobrowa und von dort weiter nach Lippitzbach. Von Lippitzbach geht es wieder hinauf zur Jörg-Haider-Brücke (neue Lippitzbachbrücke) und weiter nach Aich/Dob, wo in der Kirche St. Luzia um etwa 3 Uhr früh eine Andacht gehalten wird. Um etwa 5 Uhr erfolgt die Messe in Heiligenstadt/Sveto mesto, bevor der Weg weiter über den Kömmel nach Heiligengrab führt, wo es Messen um 8.30 Uhr, 9.15 Uhr und 10 Uhr gibt. Ein Busshuttle, das die Pilgernden von Heiligengrab wieder zu ihren Autos unter den Lisnaberg bringt, ist heuer nicht geplant.

In Heiligengrab findet um 10 Uhr der Abschluss der Wallfahrt statt © Simone Jäger

Alle Informationen zum Drei-Berge-Lauf erhält man auch bei Pfarrer Josef Valeško (Pfarre St. Peter am Wallersberg) unter der Telefonnummer 0676/877 28 730.