Mit 1. März eröffnet Patrick Moser (34) aus Völkermarkt in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthauses Tschapelnig am Kirchenweg 2 in Loibach/Libuče „Palmos‘s Imbissstube“. „Ich bin hier aufgewachsen, deshalb kenne ich alle Leute von früher“, sagt Moser, der zuletzt als Marktfahrer mit Unterkärntner Bauernspezialitäten auf Märkten wie dem Bleiburger Wiesenmarkt oder dem Eberndorfer Josefimarkt unterwegs war. Die Chance auf die Übernahme des „urigen Lokals“ mit 35 Sitzplätzen ergab sich deshalb, da die Vorpächterin Jasmina Mesarič nach zehn Monaten ihr „Café Jasmin“ Ende Jänner geschlossen hatte.

Auf der Terrasse finden weitere 20 Gäste einen Sitzplatz © Privat

Moser wird täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet haben – nur am Dienstag ist Ruhetag. Kulinarisch wird der Wirt seinen Gästen belegte Brote oder Brettljause auftischen „Eine Brettljause bekommt man bei uns nur mehr selten“, sagt Moser, der von seiner Frau Alexandra, die hauptberuflich bei „Mahle“ arbeitet, unterstützt wird. Am Freitag von 12 bis 15 Uhr wird es außerdem Menüs mit einer Hauptspeise und einem Salat um 10,50 Euro geben. „Das Angebot reicht von Wiener Schnitzel über Kärntner Käsnudel bis hin zu Calamari“, gibt er einen Vorgeschmack.

Bei der Eröffnungsfeier am 1. März treten ab 17 Uhr Schlagersänger André-René Hartl und Latino-Sängerin Sueli de Melo live auf. „In weiterer Folge wollen wir einmal im Monat einen Grillabend mit Live-Musik veranstalten“, sagt Moser, der gelernter Einzelhandelskaufmann ist.